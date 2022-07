Motorrijder negeert stopteken in Rotterdam-Crooswijk, politie zet achtervolging in

Schiedam in top 3 meeste voertuig­dief­stal­len: ook Rotterdam scoort ‘hoog’

Schiedam heeft de twijfelachtige eer in de top 3 te staan als het gaat om voertuigdiefstallen in Nederland. De gemeente spant samen met de gemeenten Diemen en Rijswijk de kroon in het aantal aangiftes van dit soort diefstal per inwoner in het eerste half jaar van 2022. Ook in Rotterdam worden veel voertuigen gestolen.

