MRSA-bacterie aangetroffen bij twee afdelingen Erasmus MC, patiënten in isolatie

Patiënten Erasmus MC in quarantai­ne om MRSA

11 januari Een tiental patiënten van het Erasmus MC in Rotterdam is in quarantaine geplaatst. Op de verpleegdafdeling cardiologie is de ziekenhuisbacterie MRSA aangetroffen. Een woordvoerster van het ziekenhuis bevestigde vanavond een bericht van het NOS Journaal.