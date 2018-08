Muis legt Hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda plat

De storing begon woensdagochtend na de spits rond Barendrecht. Onderzoek wees uit dat de storing werd veroorzaakt door een kabelbreuk. Na het onderzoeken van kilometers kabel, troffen monteurs de dader aan: een muis. Het dier was overleden op plaats delict.

,,We hebben duizenden kilometers aan kabels, daarom duurde het even voordat de oorzaak van de storing was gevonden'', aldus ProRail-woordvoerder Coen van Kranenburg. Plots werd de oorzaak duidelijk. Naast de kapot geknaagde kabel lag de dode muis.