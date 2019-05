‘Muntenman’ Cor Sluimer koopt straks zijn 67ste seizoenkaart van Sparta

Chaos bij de Kuip: mensen staan vast in het verkeer én in de lange rijen

20:04 Het is bijna zover: om 20.00 uur treedt Marco Borsato voor het eerst in jaren weer op in de Kuip. Maar het Rotterdamse stadion is nog lang niet helemaal afgeladen. Mensen die vroeg van huis staan vertrokken, melden op berichtensite Twitter nog steeds vast te staan in het verkeer. ‘Kan Marco het concert even uitstellen met een uurtje?’