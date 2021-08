Murad (32) en Stanislav (45) waren jaar gegijzeld in Rotterdamse haven: ‘Ineens kwam het in een stroomversnelling’

Een jaar lang verkeerden zij in onzekerheid over hun toekomst. Wanneer zouden ze eindelijk naar huis mogen? De matrozen Stanislav Kaminiskii (45) en Murad Shanurov (32) vertelden deze krant over de deprimerende sfeer aan boord van de Marvin Faith en Marvin Confidence. ,,Er zijn vele tranen gevallen’’, zegt Shanurov over de situatie van hem en zijn achttien collega’s. Contact met hun familie hadden zij dankzij videobellen. Havenpastors en de internationale vakbond voor zeevarenden ITF voorzagen ze van telefoonkaarten.



Vanmorgen is het laatste vliegtuig met personeel naar Georgië en Rusland vertrokken. ,,Het is dit weekend opeens in een stroomversnelling gekomen’’, zegt Koen Keehnen. Als inspecteur bij de International Transport Workers Federation (ITF) bekommerde hij zich over het lot van de gestrande Russen en Georgiërs.