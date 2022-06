Murat redt spartelende kat uit ijskoud water: ‘We hebben hem opgewarmd op de pizzaoven’

Was het een rioolrat? Was het een fred? Restauranteigenaar Murat moest even in zijn ogen wrijven toen hij iets in het water zag spartelen voor zijn grillroom. Het bleek een kat in moeilijkheden. Hij twijfelde geen moment en kwam samen met collega's in actie. Daarmee redden ze het leven van het diertje. ,,Ik kon 'm niet aan z'n lot overlaten.”