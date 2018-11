Museum Boijmans Van Beuningen zeven jaar dicht voor verbouwing van 220 miljoen

Museum Boijmans Van Beuningen gaat zeven jaar dicht voor een enorme verbouwing. Dankzij een kapitaalinjectie van 220 miljoen euro wil de gemeente Rotterdam in 2026 een museum met internationale allure hebben. Om de band met Rotterdam niet te verliezen, opent het museum een dependance in winkelcentrum Zuidplein.

Quote Wij zijn als gemeente en als stad eigenaar van deze fenomenale internatio­na­le kunstcol­lec­tie Saïd Kasmi, Cultuurwethouder D66 Voor de verbouwing van het museumgebouw lagen drie scenario’s klaar: een verbouwing waarbij alleen asbest wordt verwijderd en de brandveiligheid wordt verbeterd (150 miljoen) , een verbouwing waarbij het museum ook duurzamer wordt gemaakt (170 miljoen) en een ingrijpende verbouwing waarbij het hele museum wordt vernieuwd en aangepast (223 miljoen). Het college legt de keuze aan de gemeenteraad voor, maar heeft zelf voorkeur voor het meest ambitieuze scenario.



,,Wij zijn als gemeente en als stad eigenaar van deze fenomenale internationale kunstcollectie’’, zegt wethouder Saïd Kasmi (D66, cultuur). ,,Deze collectie van wereldklasse verdient een topgebouw. Een huis waar niet alleen de Toren van Babel, het danseresje van Degas en het kunstwerk van Magritte tot hun recht komen, maar waar ook meer bezoekers van deze kunst kunnen genieten.’’

Dependance

Het museum gaat volgend jaar dicht om – naar verwachting – in 2026 de deuren weer te openen. Om de band met Rotterdam niet te verliezen, opent het museum een dependance in winkelcentrum Zuidplein en zijn delen van de collectie bij de ‘buren’ van Boijmans van Beuningen te zien. Overigens raadt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) de gemeente Rotterdam en het museum aan om het woord ‘sluiting’ te vermijden. Het museum zou vooral over de toekomst moeten communiceren.

De RRKC adviseerde de gemeente te kiezen voor het uitgebreide plan. Volgens de adviesraad hoort de collectie van Boijmans, die tot de wereldtop behoort, in een vernieuwd, toekomstbestendig museum. Een uitgebreide verbouwing zou bovendien leiden tot meer bereik en meer bezoekers, vindt de RRKC. ,,Een vernieuwd toekomstbestendig museum past bij een wereldstad als Rotterdam die almaar uitbreidt en steeds meer bezoekers trekt uit binnen- en buitenland.’’ De extra investering zou zich voor de stad uitbetalen in extra bestedingen van bezoekers, een voordeel van 16,4 miljoen euro.

Het museum gaat na de verbouwing fors meer huur betalen aan de gemeente, die eigenaar is van het pand. De huur stijgt van 1,9 miljoen naar 6,8 tot 8,8 miljoen euro per jaar. Daar staat tegenover dat het aantal bezoekers zal toenemen na een uitgebreide verbouwing, van 320.000 nu naar ruim 500.000. De RRKC vindt dat Boijmans actiever op zoek moet naar particuliere geldschieters en fondsen en niet moet afwachten wat de huisbaas, de gemeente Rotterdam, investeert. Bij de verbouwing van andere musea is gebleken dat dit mogelijk is. Zo haalde het Rijksmuseum in Amsterdam 45 miljoen euro op, het Stedelijk Museum in Amsterdam harkte 23 miljoen euro bij elkaar van particulieren.

Brandveilig

Het museumgebouw – oorspronkelijk gebouwd in 1935 - is hard aan een verbouwing toe. Het is niet alleen versleten, maar ook onveilig. Vorig jaar eiste de brandweer dat er permanent drie brandwachten in het museum aanwezig zouden zijn omdat het gebouw niet brandveilig is. De brandweer waarschuwde zelfs dat de brandweer het museum met al zijn kunstschatten gecontroleerd zou laten afbranden omdat het te gevaarlijk was voor brandweermensen om naar binnen te gaan.