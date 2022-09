Museum is nog jaren dicht, maar Boijmans koopt wel ‘droomschilderij’: ‘We draaien gewoon door’

Schrik om tunnelbak voor Boijmans dwars door Museumpark: ‘Lomp en nodeloos ingewik­keld’

Jaren vertraging en een prijskaartje dat is opgelopen tot 223 miljoen euro: de verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen verloopt allerminst voorspoedig. Van het geld wordt bijna 30 miljoen geïnvesteerd in de aanleg van een lange tunnelbak dwars door het Museumpark. Een discutabel plan - kenners betwijfelen of de tunnel eigenlijk wel nodig is.

24 september