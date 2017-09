Museumschip De Buffel blijft nog jaren in Hellevoetsluis liggen

Vrijwilligers die het historische schip het afgelopen jaar exploiteerden, willen het vaartuig definitief overnemen van het Maritiem Museum in Rotterdam. ,,We hebben er een goed gevoel over'', zegt vice-voorzitter Ed Wijbrands van de stichting Ramtorenschip Buffel. ,,We willen dit cultureel erfgoed voor de toekomst behouden. Er moeten nog wel wat hobbels worden genomen, maar we zien de toekomst positief tegemoet.''



Zo is het aantal bezoekers het afgelopen jaar gegroeid, en zijn andere musea in de vestingstad, zoals het Droogdok Jan Blanken en het Stadsmuseum, bereid om de komende jaren intensief samen te werken met de stichting. Hierdoor ontstaat er één groot historisch maritiem museum in Hellevoetsluis.



,,Eigenlijk moet die Vestinghaven één groot openluchtmuseum worden, waar mensen de hele dag iets kunnen doen'', legt hij uit. ,,Dan krijg je veel meer bezoekers. Onderzoek heeft uitgewezen dat die potentie er is, mits alle musea in dat gebied samenwerken."



De raad van Hellevoetsluis moet eerst nog in november een besluit nemen over een subsidieaanvraag van de nieuwe stichting. ,,We kunnen het schip niet alleen laten draaien met de opbrengsten van de kaartjes. Die subsidie is nodig om de gaten te dichten en een bedrag opzij te zetten voor groot onderhoud'', verduidelijkt Wijbrands.