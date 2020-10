Musheraldo (17) grijpt in bij ruzie over PlayStation en moet dat met de dood bekopen

update/video Jongen (17) overleden na steekpar­tij in Rozenburg; dader voortvluch­tig

1 oktober Aan de Laan van Nieuw Blankenburg in Rozenburg is woensdagavond een 17-jarige jongen op straat doodgestoken. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden hem nog te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. De dader is nog voortvluchtig.