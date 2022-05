Muurschildering voor (ex-)kankerpatiënten onthuld: ‘Sinds de diagnose kunnen ze door de mist heen kijken’

Nieuwe vaak hoogopge­lei­de bewoners Oude Noorden kiezen niet voor school in wijk

Goed onderwijs voor elk kind op een school in de eigen wijk: een mooi streven, maar in de praktijk een stuk ingewikkelder dan het lijkt. Basisschooldirecteuren in het Oude Noorden zien met lede ogen aan hoe nieuwe, veelal hoogopgeleide bewoners van de wijk hun scholen elke ochtend voorbijrijden. ,,De wil is er, maar ze durven de keuze niet te maken.”

9:31