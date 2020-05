Muziekvrienden Deelder maken eerste album zonder illustere frontman: ‘Jules kijkt met een glimlach toe’

Hij kon het nauwelijks geloven. Jules overleden? Dat kon toch niet waar zijn? Ook weken na Deelders dood kon zijn voormalige bandmaatje Boris van der Lek het ongeloof maar nauwelijks van zich af schudden. Dat zijn vriend er niet meer was bleef voor Van der Lek maandenlang een abstract gegeven. En weliswaar is hij inmiddels wel aan het besef gewend geraakt, aan het verdriet is hij dat nog helemaal niet. ,,Ik mis hem nog elke dag,’' vertelt de Haagse saxofonist. ,,We trokken ook zoveel met elkaar op, hè? Vlak voor zijn overlijden waren we nog bezig met het maken van liedjes voor een nieuw album.’'