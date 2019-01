Muziekwereld rouwt om plotselinge dood rapper Feis

“Damn men... i love u bro, alle wijze woorden die je me hebt gegeven... ik snap niks”, schrijft Ronnie Flex op Instagram bij een foto waarop hij met Feis staat. Rapper Hef meldt: “Ik kan het niet geloven. Rust in vrede broer.”

Damn men... i love u bro, alle wijze woorden die je me hebt gegeven... ik snap niks, veel sterkte en kracht naar de familie ❤️ 49.1k Likes, 380 Comments - Nori (@ronnieflex010) on Instagram: "Damn men... i love u bro, alle wijze woorden die je me hebt gegeven... ik snap niks, veel sterkte..."

Tony Pengel, beter bekend als U-Niq, is kapot van verdriet. “Rust in vrede Feis, mijn kleine broertje owwwww wat ben ik gebroken van binnen en helemaal niet hard van buiten. I love you man!”

Tony Pengel Mijn heel jaar verpest door ernstig verdriet 😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔. Mijn broertjes! Waarom nou ??? Sanggggggg Rust in vrede Feis, mijn kleine broertje owwwww wat ben ik gebroken van binnen en helemaal niet...

Ali B, die voor zijn programma Op Volle Toeren een aflevering met Feis maakte, reageert met een gedeelte van een vers uit de Koran. “inna lilahi wa inna ilayhi raji oen”, schrijft hij. De vers wordt door moslims vaak gebruikt bij een sterfgeval.

inna lilahi wa inna ilayhi raji3oen 💔 25.6k Likes, 361 Comments - Ali B (@alibspec) on Instagram: "inna lilahi wa inna ilayhi raji3oen 💔"

“Zo dat is gelijk ff schrikken met Feis”, meldt Veronica-dj Giel Beelen. “#rip sterkte voor de naaste vrienden en familie. Een gemis voor de Nederlandse hiphop.” En zanger Wudstik: “Dat is even heel naar wakker worden met zulk rotnieuws. Rust in vrede Feis. Nabestaanden, vrienden heel hiphoppend NL gecondoleerd met dit verlies.”

Feis overleed in de nieuwjaarsnacht op 32-jarige leeftijd. Over zijn doodsoorzaak is nog niets bekend. Mogelijk was hij betrokken bij een schietincident in Rotterdam waarbij een 32-jarige Rotterdammer om het leven kwam.

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Rotterdam en omstreken? Schrijf je hier gratis in!