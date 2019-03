Mysterie in Blijdorp: kleintje in vrouwtjesgroep bij de maki’s

videoRara, hoe kan dat? De makigroep in Diergaarde Blijdorp bestaat louter uit vrouwtjes, en tóch is er onlangs een ukkie geboren. Zelfs het personeel stond voor een raadsel. ,,Maar de dekking bleek te hebben plaatsgevonden vlak voordat de dieren vanuit Apenheul naar Blijdorp verkasten’’, lost woordvoerster Constance Alderlieste het mysterie op. ,,De vader heet Reggie, en die is in Apeldoorn achtergebleven.’’