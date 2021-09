Mysterie opgelost: monster in haven Rotterdam blijkt geen monster, maar dít is het wel

Koning komt aan in Rotterdam om grootste drijvende kantoor ter wereld te openen

6 september Koning Willem-Alexander is in Rotterdam aangekomen om het Floating Office in de Rijnhaven te openen. Het grootste drijvende kantoor ter wereld is het onderkomen van het Global Center on Adaptation, dat partijen uit de publieke en private sector bijeenbrengt om te werken aan klimaatoplossingen. Ook voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon is aanwezig.