Mysterie rond in metro gevonden moederdagcadeau opgelost: ‘Skyler is jullie ontzettend dankbaar’

Al een paar uur na het plaatsen van de oproep meldde de moeder van het meisje dat het cadeau gemaakt bleek te hebben zich. ,,Mijn Moederdag is gered en Skyler is jullie ontzettend dankbaar," schrijft Kelly Ton in een reactie. Skyler is volgens haar ontzettend blij dat haar knutselwerk is gevonden en ze dit alsnog op 8 mei aan haar moeder kan geven. Haar dochter had het per ongeluk in de metro laten staan toen ze met haar oma op pad was.