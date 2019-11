Mysterieuze mistdeken over Rotterdam

Column Indiase toestanden op de Coolsingel

10:00 Het was chaos op de Coolsingel afgelopen week. Indiase toestanden. Het verkeer leek wel van alle kanten te komen. Fietsers die vanaf de Meent kwamen, schrokken zich rot van auto's die opeens van rechts kwamen. Vroeger kwamen die daar van links. Het was alsof de brexit in Rotterdam had plaatsgevonden. Overal stonden files, ook aan de verkeerde kant.