Na 200 jaar neemt Rotterdamse haven afscheid van Normaal Amsterdam Peil (NAP): ‘Dat geeft sentiment’

Ligt er een anti-Amsterdams sentiment ten grondslag aan het vaarwel zeggen van het NAP?

,,Haha, nee. Daar is binnen het Havenbedrijf Rotterdam geen sprake van. De term heeft immers weinig met Amsterdam te maken. Het NAP is ontstaan in Amsterdam, maar wordt inmiddels in heel Nederland gebruikt. Het enige sentiment dat er is, is dat we de term na tweehonderd jaar laten vallen. Iedereen is bekend met de term en nu doen we daar afstand van. We stappen over op de Approximate Lowest Astronomical Tide (ALAT). Deze maatstaf wordt overal ter wereld gebruikt, maar werkt heel anders dan het NAP. Dat is wel een overgang, maar uiteindelijk heeft het alleen maar voordelen.”