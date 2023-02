Na 35 jaar lukte het meester Arie niet meer: ‘Ik dacht na corona snel weer voor de klas te staan’

rechtszaak Doodgesto­ken Daniël (27) trok zelf als eerste mes: ‘Bewijs dat wapen op zak recept is voor ellende’

De dood van de 27-jarige Daniël in de buurt van het Museumpark in Rotterdam bracht in de zomer van 2021 veel teweeg. Tijdens de rechtszaak tegen de verdachte bleek echter dat de Rotterdammer die nacht zelf als eerste een mes trok. Met desastreuze gevolgen. ,,Helaas is deze zaak het zoveelste bewijs dat een wapen op zak een recept is voor ellende, zeker als er alcohol in het spel is.”

30 januari