Na acht jaar op plastic gaat Sparta terug naar echt gras: ‘Verwachting is dat het minder blessures oplevert’

Sparta trapt zondagmiddag af voor het duel tegen AZ: de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen voor de Spangenaren. Na acht jaar op ‘plastic’ te hebben gespeeld voetballen de rood-witten weer op natuurgras. Op 25 juli ging de mat erin. De vraag is - met de droogte in het achterhoofd: hoe ligt ’ie er nu bij? Dave Muis (35) die als agronomisch adviseur nauw betrokken was bij de aanleg van het nieuwe tapijtje, geeft antwoord.

Is het gras er klaar voor?

,,Zeker. De mat ligt er ontzettend goed bij. Nu brengen we het gras in stapjes terug naar de competitielengte: zo'n 22, 23 millimeter. Nadat de zoden er in zijn gegaan, hebben we ze direct voorzien van water. Daarna hebben ze het zelf moeten gaan zoeken om goed te wortelen. Je tilt de grasmat nu al niet meer op.”

Geen last gehad van de droogte?

,,We hebben alle voorzieningen om het gras van water te voorzien, dus de droogte is geen probleem. Gras voelt zich het lekkerst bij een temperatuur van tussen de 10 en 25 graden. 's Ochtends is het gras relaxed, op een dag met een temperatuur van boven de 25 graden zit het in de stress. Op de dag dat de belijning op het veld is aangebracht, konden we daarna niet sproeien. Dan is het fijn dat je met het nieuwe systeem dat wordt gebruikt, het vochtpeil van onderaf op niveau kan worden gehouden.”

Hoe vaak wordt het gras deze dagen gemaaid?

,,We maaien nu elke dag omdat de groei er in zit. De ene dag maaien we in de lengte en de andere dag in de breedte. Zodoende krijg je een mooi patroon van vlakken. Het lijkt of die verschillend van soort zijn maar dat is niet zo. Zondagochtend maaien we nog één keer op het Kasteel. Dan is de mat klaar voor de wedstrijd.

Voetballers kunnen op natuurgras beter uit de voeten. Het kan niet anders dat het Sparta punten oplevert...

,,Laten we het hopen. De verwachting is dat het minder blessures oplevert. Dan is de eerste winst al geboekt.”

Volledig scherm Dave Muis © FOTO AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.