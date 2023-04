Na de klap in Almelo krijgt belastingdienst ook dreun van Rotterdamse rechtbank in toeslagenaffaire

Toeslagen­slacht­of­fers Renate en Jeroen uit Nijverdal hopen op nieuwe toekomst door gerechte­lij­ke uitspraak: ‘Ons gezin had 18 helse jaren’

De spanning loopt op bij Renate Wolbers en Jeroen Wolterink. Deze dinsdag doet de rechtbank in Almelo uitspraak in de rechtszaak die veel betekent voor hun gezin. Mogelijk ook voor duizenden andere slachtoffers van de toeslagenaffaire. Hun oude leven krijgen ze nooit meer terug. Maar gerechtigheid misschien wel. En rust. „Er is veel levensvreugde van ons afgepakt.”