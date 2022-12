Na de Pornstar en LimonGERSO is dit de nieuwste oliebollenhit: ‘Hier rijd ik graag voor om’

Carolina maakt persoonlij­ke urnen: ‘Ik zag al googelend de lelijkste ‘koekblik­ken’

Waarom zijn urnen vaak zo lelijk? Dat kan anders, dacht keramiste Carolina Spruit uit Maasdam. Ze maakt persoonlijke urnen. Haar werk is niet onopgemerkt gebleven. Ze schittert zelfs in het fotoboek ‘Vrouw & Werkplaats – 26 vrouwen over hun werkplaats, gereedschap en vakbekwaamheid’ van fotograaf Otto Kalkhoven.

7 december