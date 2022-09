Na een maand zo’n 75 nieuwe tips over Jaïr Soares (7)

Coldcase­team en familie hopen op doorbraak in mysterieu­ze vermis­sings­zaak Jaïr Soares

Familieleden van de in 1995 verdwenen Jaïr Soares (7) uit Rotterdam hopen dat er eindelijk duidelijkheid komt over het lot van het jongetje. Een coldcaseteam jaagt 24 jaar na dato nog steeds op de dader. Voor de politie is het enige denkbare scenario een misdrijf, zo werd vanavond duidelijk in het programma Opsporing Verzocht.

16 juli