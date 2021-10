Na elektrocutie, maaien en afdekken met grond duikt hij tóch weer op: de duizendknoop

Duizendknoop, je zult het maar hebben. Je zou er het liefst een atoombom op gooien. ,,Die bergen grond moeten gewoon worden afgevoerd’’, zegt directeur Marco Praagman over de heuveltjes-met-duizendknoop die op zijn bouwterrein liggen. ,,Binnenkort wordt het spul gekeurd, en kan worden bekeken hoeveel duizendknoop of andere rotzooi er nog in zit en welke kwalificatie het moet worden gegeven.’’



En dan is de vraag: waar moet het naartoe, want niemand wil deze ondeugende creatie van Moeder Natuur - zelfs een stukje wortel kan al uitgroeien tot een hele plant - in de buurt hebben. ,,We kunnen het eerst zeven, maar dan weet je ook niet of je alles te pakken hebt. Het hele spulletje in de ovens van de AVR gooien? Zoiets, ja.’’