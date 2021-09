Na fataal drama op Mallorca besefte Mohammed (25) dat ook zíjn slachtoffer dood had kunnen gaan

Twee steekinci­den­ten in centrum Rotterdam: man helpt bij ruzie en wordt in buik gestoken

15:12 Twee mensen zijn afgelopen nacht lichtgewond geraakt bij steekincidenten in het centrum van Rotterdam. Een man is in zijn been gestoken bij een steekpartij op de Lijnbaan, een andere man liep een snijwond op bij een ruzie op het Schouwburgplein.