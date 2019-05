Na gestaakte klassieker trekt Aboutaleb ‘nog geen conclusies’ over uitpubliek in Kuip

Sinds 2009 wordt de ‘grote’ klassieker zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Aboutaleb en zijn Amsterdamse collega Job Cohen legden toen een verbod op na een reeks incidenten. Tien jaar lang zijn de bezoekjes over en weer taboe, in de competitie maar ook in bekerwedstrijden.

Op social media is Ronald de Boer (ex-Ajacied, tegenwoordig analist bij FOX Sports) een van degenen die zich snoeihard hebben uitgelaten over de relschoppers. Hij noemt ze ‘imbecielen’ en stelt: ,,En zij (fans) willen dat er weer supporters naar de Klassieker moeten. Ze kunnen zich niet eens bij een jeugdwedstrijdje gedragen.”

Incidenten

De politie waarschuwde fans van Ajax en Feyenoord toen voor de gevolgen van dit soort ongeregeldheden. Het incident wordt meegenomen in de gesprekken over het wel of niet toelaten van uitsupporters tijdens toekomstige klassiekers, zo was de boodschap.