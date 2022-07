Na haar auto-ongeluk lag Noer 48 uur in coma: ‘Soms moet je vallen om jezelf te herontdekken’

Transferpe­ri­ke­len domineren start van nieuw seizoen Excelsior: ‘Vooral de spitsposi­tie is altijd lastig’

Met topscorer Thijs Dallinga als grote afwezige is Excelsior vandaag begonnen aan het nieuwe seizoen. Transferperikelen waren onderwerp van gesprek tijdens de eerste training in aanloop naar de rentree in de eredivisie.

