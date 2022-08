Na hartinfarct gooit Raimond (59) leven om en wordt leraar: ‘Droom gaat in vervulling’

Wat veranderde er voor jou na je hartinfarct?

,,Ik miste een doel in mijn leven en begon na te denken over waar ik echt voldoening uithaal. Ik werkte op dat moment al meer dan dertig jaar als medewerker Archiefzaken bij de Erasmus Universiteit. Ik wilde iets anders doen. Het leek me zo leuk om kennis over te dragen. Op de universiteit heb ik dertig jaar kennis verzameld, maar droeg ik er weinig van over. Dat wilde ik wel doen.”