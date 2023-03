Na illegale deelname mag rolstoeler Ydo (51) meedoen met de marathon: ‘Als ik mij maar gedraag’

Van Feyenoord via Australië naar het leven als Griekse god: Bart Schenke­veld heeft afgerekend met blessures

Door blessureleed liep het voor profvoetballer Bart Schenkeveld (31) in Nederland niet zoals gehoopt, maar in het buitenland bloeide hij op. Van een avontuur in Australië tot het leven als god in Griekenland. ,,Het leven van onze fans in een concrete jungle als Athene is niet altijd makkelijk.”