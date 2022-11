Na maandje proefdraaien al overlast door deelscooters in Capelle: vrij parkeren geschrapt

Op 10 oktober startte in Capelle aan den IJssel een proef met 150 deelscooters van de aanbieders Check, Felyx en GO Sharing. De eerste cijfers geven aan dat deelscooters over het algemeen goed worden benut in alle wijken van de stad. Voor Felyx en Check zijn de resultaten omtrent het gebruik reden voor tevredenheid. GO Sharing ziet dat het gebruik achterblijft en stopt. In de week van 14 november worden de voertuigen van GO Sharing in stappen opgehaald uit Capelle aan den IJssel.