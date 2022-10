Na massale sterfte in Leuvekolk gaat vistrap op slot bij warm weer, maar nieuw risico dreigt

Nieuwe bewoner voor Diergaarde Blijdorp: Aziatisch olifantje geboren

In Diergaarde Blijdorp is in de nacht van zaterdag op zondag een Aziatisch olifantje geboren. Voor moeder Faya is dit haar eerste jong. Zij en het olifantje, een mannetje, maken het allebei goed. Het is de zestiende gezonde olifant die in de Rotterdamse dierentuin is geboren.

10:07