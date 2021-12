Na mislukte leveroperatie van zoon Farhad, is er tóch een donor voor zijn moeder. ‘Dit is het lot’

Waarschu­wings­scho­ten na woningover­val in Ridderkerk: Jongste verdachte is 14 jaar

De zoektocht naar overvallers van een woning aan de Gouwestraat in Ridderkerk, eindigde vrijdag in het Zeeuwse Tholen. Na waarschuwingsschoten van de politie rekende de politie zes jonge verdachten in: vijf Rotterdammers (16 tot en met 19 jaar) en een 14-jarige uit Tholen. Later in de nacht loste de politie nog eens waarschuwingsschoten na een achtervolging na een ruzie op Zuid.

13:14