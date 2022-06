Na reeks homofobe en anti-Joodse incidenten rond Feyenoord staan vandaag voor het eerst verdachten voor rechter

Reportage Rotterdam­se scheids­rech­ters beste spelregel­ken­ners van Nederland: ‘Het is echt een fantasti­sche hobby’

Wat betreft het Nederlands kampioenschap spelregels voor COVS-teams veranderde er in vergelijking met 2019 helemaal niets. Net als drie jaar geleden in Enschede waren de Rotterdamse voetbalscheidsrechters zaterdag in Novotel Brainpark opnieuw de besten. Colin Prooi prolongeerde zijn titel individueel, de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging pakte weer het goud bij de teams.

26 juni