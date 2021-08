Na regen komt even wat zonneschijn: ‘Dit is juíst een hele goede zomer’

Zoals vakantieganger Chris op ’t Ende, die met zijn gezin sinds afgelopen vrijdag op camping De Meeuw in Brielle staat. Vanuit Veldhoven is hij met de caravan en speedboot naar Brielle gekomen om hier van de watersport te genieten. Al is het tot nu toe nog niet echt genieten geblazen.



De speedboot staat nog op de trailer en het gezin heeft vooral in de voortent van de caravan naar de regen zitten kijken. ,,Ja, we kijken enorm uit naar goed weer, want ik wil lekker het water op met de speedboot. Daarvoor zijn we hierheen gekomen’’, vertelt Chris met teleurstelling in zijn stem.