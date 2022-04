Na stortvloed aan kritiek werkte de marathon-app dit jaar wél: ‘Gebruiksvriendelijk en nauwkeurig’

met video Laatste worden in de marathon, Jacco (22) deed het: ‘Ik word momenteel al moe als ik aan hardlopen denk’

‘Slopend’ noemt Jacco Prins de 42,195 kilometer die hij zondag aflegde. De 22-jarige uit Simonshaven kwam als laatste over de finish van de NN Marathon Rotterdam, waarna winnaar Abdi Nageeye hem zijn medaille omhing. ,,Het was finishen of neervallen.’’

16:17