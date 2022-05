Na tientallen jaren moeten de pony's en paarden plotseling weg uit dit stadspark

Een stofzuiger gewoon een apparaat? Er zit veel meer achter, vindt Richard van Het Stofzuiger­huis

Van kleins af aan kwam Richard Voogt (56) al in de stofzuigerwinkel van zijn oom en tante. De jongen die daar begon als vakkenvuller is sinds zijn dertigste de eigenaar. In tegenstelling tot veel andere winkels in de Beijerlandselaan, blijft Het Stofzuigerhuis juist wel overeind.

9 mei