Na tumultueuze nacht is Rotterdam weer opgeruimd en schoon: ‘Niemand kan meer zien wat hier is gebeurd’

Stadsbeheer is vanmorgen in alle vroegte om 05.00 uur begonnen met het opruimen en schoonmaken van Rotterdam. Na vijf uur hard werken zijn de straten weer schoon. Dat zegt Sonja Mallan van Stadsbeheer: ,,Nog eventjes en niemand ziet meer wat er vannacht allemaal gebeurde.”

Het meeste schoonmaakwerk was bij de Kuip en rondom Stadhuisplein. Daar verzamelden zich gisteravond tienduizenden voelbalsupporters om op grote tv-schermen de finale van Feyenoord tegen AS Roma in de Conference League in Tirana te volgen.

Na het verlies braken op meerdere plekken in Rotterdam rellen uit. De politie heeft in totaal 72 aanhoudingen verricht. Er waren meerdere vechtpartijtjes en de ME voerde charges uit. Twee agenten raakten gewond nadat ze met glas en steen werden bekogeld. Ze zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld.

Aan het begin van de nacht verzamelden grote groepen mensen zich bij en in de Hofpleinfontein. De politie veegde kort daarop het plein leeg. De relschoppers verplaatsten zich daarna richting Rotterdam Centraal.

De politie zette onder meer vier waterwerpers in. Op de Kruiskade hebben relschoppers een steen door de ruit van een kledingzaak gegooid.

Dominique van Elsacker is directeur van Urban Department Store Rotterdam, een stichting van centrumwinkeliers en pandeigenaren in Rotterdam. Van Elsacker heeft gisteren ook naar de wedstrijd gekeken, maar na het laatste fluitsignaal was haar hoofd ook bij de winkeliers van de stad. ,,Ik had gehoopt dat het goed zou gaan, maar de sfeer in de stad sloeg al snel om. Relschoppers hebben veel vernield in de binnenstad.”

Doordat ramen zijn vernield hebben winkeliers hun ramen moeten dichttimmeren. ,,Ik ben heel benieuwd met welk gevoel de daders wakker worden, zij kwamen naar hun club kijken, in de stad van hun club en brengen nu schade aan, aan deze stad. Ik heb geen goed woord over deze mensen te zeggen.” Van Elsacker prijst de goede schoonmaak van Stadsbeheer Rotterdam: ,,Gelukkig ziet de stad er weer netjes uit. Ik zag dat op de Kruiskade de rode loper alweer is uitgerold.”

Tirana

Terwijl de politie in Rotterdam de handen vol had aan teleurgestelde supporters, hadden hun collega’s in Tirana een rustige nacht.

Het Legioen is trots op de Feyenoorders, maar uiteraard ook verdrietig dat er niet meer in heeft gezeten. Op sociale media zeggen de supporters dat het ongelooflijk jammer is dat Feyenoord verloor, maar dat het Legioen dit seizoen op zijn best is geweest.

De eerste Feyenoordsupporters uit Tirana zijn vanochtend aangekomen op Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. De Feyenoorders die met de bus of met de auto zijn, maken zich klaar voor de lange terugreis van 2200 kilometer naar Rotterdam. De selectie van Feyenoord wordt in de loop van de middag verwacht op luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

