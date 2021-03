Na twee jaar ‘sparen’ is het zover! Bente (10) doneert haar haren om er pruiken van te laten maken

Zwaar vuurwerk komt tiener uit Capelle duur te staan: ‘Heel je huis had kunnen ontploffen’

18 maart Met een beetje pech was Jacobus K. (19) uit Capelle aan den IJssel er niet meer geweest. De ouderlijke woning én zijn vader en moeder evenmin, zo maakte de politierechter in Rotterdam woensdag duidelijk aan de tiener die was gepakt met een flinke lading illegaal zwaar vuurwerk in zijn slaapkamer. ,,Het is feest als je met dat spul rotzooit. Het hele huis kan ontploffen’’, hield hij de verdachte voor.