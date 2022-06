Na twintig jaar oppositie maakt Maassluis Belang deel uit van de coalitie: ‘Als je de kans krijgt, moet je er staan’

Afgelopen woensdag werd de kersverse wethouder geïnstalleerd. In de cirkel van de raadszaal beloofde de partijleider van Maassluis Belang dat ze haar plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wie haar een paar weken geleden had gezegd dat ze de komende vier jaar niet als economiedocent maar als wethouder door het leven zou gaan, had Mulder waarschijnlijk vreemd aangekeken. ,,Ik was stomverbaasd toen ik op dinsdagavond 17 mei een telefoontje van de formateur kreeg dat het CDA, VVD en PvdA met Maassluis Belang om de tafel wilden. Maar ik was wel direct enthousiast. Als de kans zich voordoet moet je er staan, dat is ook wat je je kiezers belooft.’’