Na veel plannen komt nieuwbouwproject 32Noord nu toch echt van de grond

Rotterdam telt dit weekend drie grote evenemen­ten, maar hoe blijven de straten schoon?

Zomercarnaval, de halve marathon en de slotceremonie van de World Police and Fire Games: aankomend weekend vinden er in Rotterdam maar liefst drie grote evenementen plaats. Met veel deelnemers en nog veel meer bezoekers. Maar wie houdt in zo’n weekend de stad goed schoon? Stadsbeheer Rotterdam is er klaar voor.

29 juli