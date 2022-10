Na wegvallen ‘raadsleden’ is wijkraad Kralingseveer een loterij geworden: ‘Wie wil erbij?’

Deze bekende kruising is halfjaar eerder klaar dan gepland: ‘Werklieden deden hun stinkende best’

De Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel was lang een woud van wegmarkeringen en omleidingsborden, maar maandag gaat-ie open. Het is de eerste stap op weg naar een snellere Algeracorridor. Maar voor het verkeer op de héle N210 doorstroomt, moet nog veel gebeuren.

