Na weken oefenen is het zover! Voor het eerst zelf fietsen naar de 'grote school’

ERASMUSBRUG 25 jaar/video Keuken, toilet en twee liften: zo zag je de Erasmus­brug nog nooit

14:11 Van alle kanten is de Erasmusbrug de afgelopen jaren in beeld gebracht. Vanaf de rivier en kade, vanuit een helikopter of luxe hoogbouw-appartement aan het water. De binnenkant, met onder meer een keukentje, wc en twee liften, is stukken minder bekend en bekeken maar favoriet bij Patrick Keehnen. Hij is de brugbeheerder en officieuze ‘doorbitch’.