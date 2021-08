Na weken oefenen is het zover! Voor het eerst zelf fietsen naar 'grote school’

Onderzoe­ker bewijst: Johan Cruijff was in Feyenoord-shirt niet geliefd, maar wél een publieks­trek­ker

27 augustus De Amsterdamse voetbalcoryfee was allesbehalve geliefd in Rotterdam en toch deed Johan Cruijff het Feyenoord-stadion vollopen in het kampioensjaar ’83/’84, concludeert hoogleraar toegepaste economie aan de Erasmus Universiteit Jan van Ours. ,,Dit is een van de eerste onderzoeken in Nederland naar het superster-effect.’’