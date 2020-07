Naar de Coolsingel? Nee, Prins Alexander is waar je moet zijn

In Rotterdam ligt een monument dat zo groot is dat geen mens het ooit omver kan duwen. Het is een betonnen kolos van vijftig bij vijftig meter met daarbovenop, als een soort neergeplofte ufo, een kolossale betonnen schaal. Je vindt het megalomane kunstwerk midden in een plas in de Alexanderpolder, op de plek waar ooit het diepste punt van Nederland was.