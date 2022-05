Naar het Bevrijdingsfestival? Je mag niet overal een voetbalshirtje aan

Geen voetbalshirt op een festival? Hoe zit dat?

Op de festivalpagina van het bevrijdingsfeest in het festival in Overijssel staat het in duidelijke taal op de website: ‘Op het festivalterrein geldt een verbod voor: - Het dragen van clubkleding (bijv. motor - of voetbalclubs)’. Ook in Utrecht hoef je blijkbaar niet in een voetbalshirt aan te komen. In Limburg geldt hetzelfde, daar worden clubshirts in één zin genoemd met andere kleding die als provocerend kan worden ervaren. Maar elk festival maakt z’n eigen regels: in Den Haag wordt helemaal niets vermeld over clubshirts, in Vlissingen en Assen blijkt het ook geen topic.