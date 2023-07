Naast drugsoorlogen en verkeersellende ook warme herinneringen in de lezersbrieven

Dolende vrachtwa­gens een probleem? Chauffeur en bewoner komen met oplossin­gen

Verdwaalde vrachtwagenchauffeurs in dorpsstraatjes en op smalle dijken zorgen sinds de afsluiting van de Haringvlietbrug voor onrust in de Hoeksche Waard. Al helemaal met het dodelijke vrachtwagendrama bij Zuidzijde in het achterhoofd. Het is een probleem, maar vrachtwagenchauffeur Jaco en dijkbewoner Arie hebben oplossingen bedacht.