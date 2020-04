Nabestaande De Leeuwenhoek: ‘Band speelt niet op verjaardagsfeest van mijn pa, maar op zijn crematie’

UPDATE Afstandsre­gels gooien roet in het eten bij rechtszaak tegen ‘coronabij­ter’

20:58 De afstandregels staan een snelle veroordeling van de twee verdachten in de zaak rond de ‘coronabeet’ van eerder deze week in de weg. De rechter wilde de verdachten Lionel van D. (30) en Randy F. (29) in één videoruimte confronteren met beelden, maar dat kon niet omdat het in de cabine onmogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.