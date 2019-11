Nabestaanden over ‘insulinekiller’: Hij is een wolf in schaapskleren

,,Waarom?’’ Cobi Bijland vroeg het Rahiied tegen beter weten in. Ook zij wil weten wat de nu 23-jarige verdachte heeft bezield om weerloze ouderen de dood in te jagen door hen insuline toe te dienen. ‘Waarom heb je het gedaan?’ vroeg ze in de rechtbank aan het eind van haar slachtofferverklaring. Hij bleef stil.

Cobi’s moeder werd 100 jaar. ,,En een dag’’, voegt Cobi er aan toe. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer in de Putterhoekse zorginstelling ’t Huys te Hoecke een langwerkende vorm van insuline toegediend moet hebben gekregen. Op de afdeling was geen insuline aanwezig.

Bloedsuikerspiegel

De vrouw kreeg door een arts een grote hoeveelheid glucose toegediend, omdat ze buiten bewustzijn was geraakt. Artsen begrepen niets van de lage bloedsuikerspiegel en dachten aan een medische fout. Omdat de bloedsuikerspiegel steeds daalde, werd de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later (2 november 2017) waren haar bloedsuikerwaarden weer normaal, werd ze uit het ziekenhuis ontslagen en kwam ze terug in ’t Huys te Hoecke.

Een dag later daalde de bloedsuikerspiegel van de 100-jarige opnieuw. Haar familie wilde niet dat ze weer naar het ziekenhuis zou gaan. Na aandringen van de artsen kreeg ze wel een infuus met glucose. Op 4 november, toen A. niet meer in dienst was, knapte de vrouw weer op. Hij werd op non-actief gesteld omdat telkens als hij dienst had, de bloedsuikerspiegel van de bewoonster daalde. Ook vanwege het feit dat enkele weken eerder een vrouw was overleden van wie haar bloedsuikerspiegel opeens daalde.

Cobi Bijland hield het kort met haar slachtofferverklaring. ,,Wat ben ik ontzettend teleurgesteld in jou. Je vertelde ons over jouw toekomstplannen en kwam over als een vriendelijke jongen. Maar wat bleek? Je was een jongen die kwetsbare ouderen, onder wie mijn moeder van 100 jaar probeerde te vermoorden, wat net niet lukte. Oudere mensen die ook aan jouw zorg waren toevertrouwd en dement waren. Jij belde mij zelf op dat het niet goed ging met haar. Lafaard! Waarom heb je het gedaan?’’

Cobi Bijland

Wolf in schaapskleren

,,Hij leek de ideale schoonzoon’’, zegt Cobi over de tijd dat A. voor haar moeder zorgde. ,,Een beleefde jongen, positief ingesteld.’’ Haar man vult aan: ,,Hij bleek in werkelijkheid een wolf in schaapskleren.’’

Jeanet IJzerdoorn, die haar 76-jarige moeder verloor nadat ze insuline had toegediend gekregen zonder dat ze dat nodig had, heeft het tijdens de rechtszaak emotioneel erg zwaar. ,,Ik heb door deze ellende een jaar in de ziektewet gelopen, ben net weer opgekrabbeld en dan komt het met deze rechtszaak allemaal weer naar boven.’’

Jeanet IJzerdoorn verloor haar 76-jarige moeder. ,,Belachelijk dat deze man zwijgt."

,,Dit komt wel even binnen’’, vervolgt ze. ,,We hadden mijn moeder laten overplaatsen naar het Jasmijnhuis omdat we vonden dat ze niet goed werd verzorgd waar ze eerst zat. Dat die jongen nu zwijgt, is belachelijk. Hem is dat opgedragen door zijn advocaat. Maar die knul is ons een verklaring schuldig.’’

Niet in orde

Jeanet werd in april 2017 door Rahiied gebeld met de boodschap dat haar moeder niet in orde was. Haar bloedsuikerspiegel was veel te laag. ,,De volgende dag knapte ze weer op en heeft ze zelfs een prakkie rode kool zitten eten. Rahiied vertrouwde ons later toe dat mijn moeder had gezegd dat ze dood wilde. Grote onzin, want ze straalde elke keer weer als ik langs kwam. Mijn moeder had alzheimer, maar was lichamelijk zo gezond als een vis. Die Rahiied leek zo’n keurige jongen. Altijd een glimlach, keurig verzorgd. Toen ik hem vroeg hoe mijn moeder er ineens zo slecht aan toe kon zijn, zei hij niets. Hij haalde alleen zijn schouders op.’’