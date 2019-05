Nabestaanden slepen zorginstelling voor de rechter om insulinemoorden

Schadevergoeding

De Rotterdamse advocaat Frank Hamers staat zeven families bij in deze zaak. Verschillende families eisen een schadevergoeding van zorginstelling Humanitas, waar hun moeders woonden. Volgens de families was in de zorginstelling een cultuur ontstaan waarin personeel makkelijk vrijaf nam en Rahiied als enige op de afdeling kon werken. Zo was er geen controle op zijn handelen. Protocollen werden niet gevolgd en er was geen controle op zijn handelen zodat hij weerloze bewoners kon injecteren met insuline. Hamers: ,,De nabestaanden willen dat Humanitas deze fouten erkent. Door het falen van de organisatie kreeg de verzorger de kans de dingen te doen waarvan hij wordt verdacht.’’

‘Geen commentaar’

De moeder van Ron Paternoster (61) uit Poortugaal is één van de slachtoffers. Hij wil dat de onderste steen boven komt. ,,De schadeclaim is niet bedoeld om er zelf rijker van te worden’’, benadrukt hij. ,,Mijn moeder leed zwaar aan Alzheimer. Als we een vergoeding krijgen, dan gaat die linea recta naar Alzheimer Nederland.’’



Humanitas wil ondanks herhaaldelijke verzoeken niet reageren. ,,Zo lang de zaak onder de rechter is, geven we geen commentaar’’, zegt woordvoerder Carla Boeren. Rahiied A. werkte ook bij de zorginstellingen Dagelijks Leven en Zorgwaard. Het is onbekend of ook tegen deze instellingen claims zijn ingediend door nabestaanden. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Rahiied A. zelf vindt in september plaats.