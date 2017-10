Nachtmetro gaat eind dit jaar rijden

Quote Een nachtmetro hoort gewoon in een stedelijk gebied als dit Simon Fortuyn, wethouder in Lansingerland RandstadRail wordt als enige ingekort. Op deze populaire lijn rijdt de metro straks 's nachts niet verder dan Pijnacker-Zuid, omdat Pijnacker en Den Haag principieel niet aan de proef willen meebetalen. De gemeenten vinden dat een taak van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.



,,Een gemiste kans'', stelt de Rotterdamse vervoerswethouder Pex Langenberg, die de nachtmetro graag had zien doorrijden naar de Hofstad. Datzelfde zegt ook Simon Fortuyn, wethouder in Lansingerland. ,,Onze inwoners gaan niet alleen graag in Rotterdam uit, maar ook Den Haag is voor ons interessant. Een nachtmetro hoort gewoon in een stedelijk gebied als dit.''

Ook Nissewaard betaalt niet mee aan de proef, die Rotterdam, Lansingerland, Albrandswaard, Schiedam en Capelle aan den IJssel gezamenlijk 530.000 euro kost. Omwonenden vrezen voor overlast, maar niettemin rijdt de de nachtmetro straks toch door naar Spijkenisse. ,,We hebben geen keuze'', verklaart RET-directeur Maurice Unck. ,,De metro kan alleen keren in Spijkenisse. Dat is bij RandstadRail anders, daar zit een keerlus bij Pijnacker.''

Hoewel in Lansingerland en Capelle geen sprake is van georganiseerd verzet zoals in Spijkenisse, worden daar niettemin wel geluidsklachten van omwonenden verwacht. ,,Die gaan ongetwijfeld komen, maar dat moet een proef niet bij voorbaat in de weg staan'', vindt de Capelse wethouder Dick van Sluis. ,,Het gaat netto om vier metro's. Zoveel vervoersbewegingen zijn dat nou ook weer niet.''

Hoekse Lijn

Of de nachtmetro straks ook wordt ingezet op de Hoekse Lijn, die vanaf februari gaat rijden, is nog de vraag. ,,Vanuit gemeenten langs de Hoekse Lijn bestaat weinig belangstelling eraan mee te betalen,'' zegt Langenberg. ,,Maar wie weet wordt het zo'n groot succes dat zij ook enthousiast worden.''

De deelnemers hebben hoge verwachtingen van de nachtmetro. Het vervoersbedrijf denkt per weekeinde duizend extra passagiers te kunnen vervoeren. ,,Dat is ook goed voor lokale ondernemers'', zegt Pex Langenberg. ,,Maar we hopen vooral dat mensen die uitgaan hierdoor de auto laten staan. Dat is beter voor het milieu en beter voor de verkeersveiligheid, want veel uitgaanspubliek drinkt toch een drankje.''